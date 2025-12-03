Разработан метод генного редактирования для уничтожения ВИЧ

Исследовательская группа Уханьского университета науки и технологий создала систему адресной доставки инструментов генного редактирования, которая может использоваться для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщила газета China Science Daily.

Предложенный метод EMT-Cas12a основан на использовании модифицированных экзосом для транспортировки системы CRISPR-Cas12a. По замыслу авторов, механизм обеспечивает проникновение инструментов редактирования непосредственно в зараженные клетки, где они находят и фрагментируют геном вируса.

Ключевое отличие технологии от существующей антиретровирусной терапии заключается в способности воздействовать на латентные спящие резервуары инфекции. Это позволяет добиться "функционального излечения", полностью удаляя вирус из организма.

В ходе экспериментов на инфицированных мышах в одной из групп зафиксировано полное очищение организма от вируса у двух особей из трех. По данным исследователей, методика уже прошла проверку комитета по медицинской этике и вступила в стадию клинических исследований.