Недостаток одного витамина связали с ускоренным старением мозга

Недостаток холина в сочетании с ожирением может ускорять старение мозга и усиливать ранние механизмы нейродегенерации. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Аризона (ASU), сравнившие состояние 15 молодых взрослых с ожирением и 15 здоровых сверстников. Работа опубликована в Aging and Disease (A&D).

У людей с ожирением обнаружили более низкий уровень холина — ключевого нутриента для нервной системы, — а также повышенные маркеры воспаления и увеличенную концентрацию нейрофиламентного легкого белка (NfL), который указывает на повреждение нейронов. Та же комбинация низкого холина и высоких NfL была найдена в образцах мозга пожилых людей с болезнью Альцгеймера или легкими когнитивными нарушениями.

По словам авторов, данные пока не доказывают причинно-следственную связь, но указывают на возможный биологический «мост» между ожирением, дефицитом холина и ускоренным старением мозга. Это может объяснить, почему ожирение является значимым фактором риска деменции и зачем важно поддерживать адекватный уровень холина с молодости.

Ученые подчеркивают: холин — незаменимое вещество для работы мозга и метаболизма. Его можно получить из яиц, рыбы, птицы, бобовых и крестоцветных овощей. Новые данные дают еще одну причину включить такие продукты в рацион — это может помочь уменьшить воспаление и поддержать здоровье нейронов.

Ранее ученые выяснили, что владение двумя и более языками почти вдвое снижает риск ускоренного старения организма.