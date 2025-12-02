В России создали робота для борьбы с гипертонией

Ученые Пермского Политеха вместе с коллегами из федерального центра имени Суханова и ПГМУ имени Вагнера создали интерактивный обучающий комплекс для борьбы с гипертонией на базе антропоморфного робота. Работа с таким роботом, по данным разработчиков, повышает освоение практических навыков минимум на 11 процентов по сравнению с традиционными методами подготовки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Гипертония — болезнь системная. Давление выше 140/90 мм рт. ст. со временем поражает сердце, мозг и почки. Ежечасно в мире от инфарктов и инсультов, связанных с этим нарушением, умирают более тысячи человек. В группу риска входят люди старше пятидесяти лет, пациенты с лишним весом и те, чей образ жизни сопровождается хроническим стрессом.

На ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно, а пациенты нередко неточно описывают свое состояние. Врач должен учитывать десятки факторов, правильно подбирать комбинации препаратов и корректировать лечение при малейших изменениях в состоянии пациента. Ошибка в дозировке или пропущенный симптом могут стать критическими.

Отработать все эти ситуации в реальной практике невозможно, а компьютерные симуляторы оказываются слишком «плоскими», ограниченными набором стандартных вариантов. Именно здесь антропоморфный робот становится ключевым элементом нового комплекса. Он воспроизводит клинические ситуации в строгом соответствии с международной классификацией болезней и современными рекомендациями. Внешне и по поведению он максимально приближен к реальному человеку. Врач проводит полноценный прием: общается, собирает анамнез, анализирует жалобы, оценивает результаты виртуальных исследований. На экране появляются «лабораторные» показатели, ЭКГ или данные УЗИ — как в настоящей электронной медицинской карте.

Как объяснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» Андрей Байдаров, «интеллектуальная» основа комплекса — алгоритмы машинного обучения. Они анализируют все данные о виртуальном пациенте: пол, возраст, наследственность, особенности образа жизни и сопутствующие заболевания. На этой основе система моделирует разные варианты развития болезни и позволяет врачу отрабатывать персонализированную тактику лечения.

Это принципиально отличает разработку от обычных тестов и даже продвинутых симуляторов. Она создает динамичную клиническую ситуацию, где каждое действие влияет на состояние пациента. Робот может имитировать гипертонический криз, нарушение функции почек, осложнения при длительном повышении давления или нестабильный ответ на терапию. Студенты учатся ставить диагноз, а практикующие специалисты — работать со сложными случаями.

По словам ординатора ПГМУ Анастасии Шамариной, система гибко адаптируется под уровень обучающегося и позволяет адресно тренировать навыки диагностики и ведения пациентов.

Внедрение подобных комплексов позволит будущим и действующим врачам безопасно отрабатывать критические ситуации, раньше выявлять гипертонию и эффективнее предотвращать осложнения.