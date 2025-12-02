Создана программа для распознавания ошибок при чтении ДНК
Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали программу, помогающую выявлять ошибки при чтении ДНК для повышения точности научных исследований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Авторы создали инструмент, упрощающий проведение нанопорового секвенирования - метода анализа нуклеиновых кислот. Он позволяет считывать длинные цепочки ДНК и РНК, однако для этого исследователям приходится присоединять к исследуемым молекулам искусственные последовательности (адаптеры, баркоды и др.), чтобы система могла правильно распознавать образцы. Если эти элементы стоят не на своем месте, качество данных резко падает.
"Программа NanoporeInspect позволяет указывать нужные искусственные последовательности и видеть их распределение по прочитанным фрагментам. Если адаптеры или баркоды прикреплены с ошибками, неровно или встречаются слишком редко, это сразу заметно на интерактивных графиках", - уточнила соавтор работы, ведущий специалист лаборатории математического моделирования НИВЦ МГУ Мария Григорьева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Разработка представляет собой интерактивный веб-сервис, в который можно загрузить файл с результатами секвенирования и указать используемые искусственные элементы. Система анализирует данные при помощи специальных алгоритмов и выстраивает графики распределения последовательностей.
"Особое значение инструмент имеет в области SELEX-экспериментов, где с помощью многократного отбора и усиления ищут молекулы-аптамеры с наилучшими свойствами связывания. В таких исследованиях точность критична: одна ошибка на стадии подготовки библиотеки может привести к потере уникальной последовательности. Новый инструмент позволяет буквально "увидеть" качество библиотеки еще до того, как начнется трудоемкий анализ биологического содержания данных", - уточнили ТАСС в вузе.
Работа выполнена в рамках Научно-образовательной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы и искусственный интеллект".