В Петербурге разрабатывают новые методики лечения онкологических недугов

Онкологические центры и клиники, расположенные в Северной столице, имеют высокие рейтинги. На диагностику и лечение сюда приезжают пациенты из разных регионов России, а также граждане других стран. Причем в Петербурге применяют не только самые современные технологии, но и разрабатывают новые, которые затем, после апробации, постепенно становятся доступными и в других медицинских учреждениях.

Так, в Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова недавно стали делать оперативные вмешательства с помощью новейшего робота Da Vinci. Пока что его применяют для пациентов с колоректальным раком, и уже получены первые хорошие результаты. В центре делают упор на малоинвазивные вмешательства. Сейчас они выполняются в 60 процентах случаев, а в некоторых отделениях - в 95.

Что касается разрабатываемых методик, то исследования идут в нескольких направлениях. Одно из них, как рассказал Владимир Моисеенко, член-корреспондент РАН, метрономная терапия. Ее суть - применение известных цитостатических (противоопухолевых) препаратов в низких дозах. Применяется для пациентов, резистентных к стандартной терапии. Позволяет снизить токсичность воздействия на организм. Отлично сочетается с методом стимуляции иммунной системы (то есть иммунная система активизируется и нападает на опухоль). Метрономная терапия позволяет длительно контролировать опухолевый процесс и увеличивает продолжительность жизни.

В центре впервые в стране разработана лабораторная технология для получения биомедицинского клеточного продукта на основе опухоль-инфильтрующих лимфоцитов для терапии самого опасного рака кожи - меланомы. Идет процесс получения лицензии на производство и внедрение уникальной технологии в клиническую практику.

Интересно, что наравне с современными технологиями можно успешно применять и "простые" подходы. Например, использовать для терапии бикарбонат натрия - пищевую соду. Ее водный раствор - слабая щелочь. А злокачественные новообразования создают вокруг себя кислую среду, которая помогает им прогрессировать. Поэтому локальное снижение кислотности вокруг опухоли улучшает эффективность лечения.

В Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова (РНЦРХТ) в области ядерной медицины за пять лет защищено 18 патентов на производство и использование радиофармпрепаратов. Разрабатывается принципиально новое направление - тераностика (когда радиофарм-препарат берется и для диагностики, и для уничтожения опухолевых клеток). В центре впервые в стране создали технологию лечения рака простаты в запущенной стадии именно с использованием тераностики. Как пояснил Дмитрий Майстренко, директор РНЦРХТ, в основе этого подхода использование пептидоподобного вещества - специфического мембранного антигена (ПСМА), который в большом количестве находится на мембранах раковых клеток. С помощью ПСМА, меченного радиоизотопами, на ПЭТ-КТ можно визуализировать метастазы, а затем воздействовать на них этим же соединением ПСМА, но связанным с радионуклидом - актинием-225. Результат - разрушение и опухоли, и метастазов. Теперь на очереди - проведение аналогичной процедуры для пациентов с неоперабельными нейроэндокринными опухолями. Затем - с опухолями поджелудочной железы, не поддающимися традиционным методам лечения.

Еще одна разработка РНЦРХТ основана на внесении изменений в новую перспективную методику фотодинамической терапии (используется для лечения новообразований кожи, слизистых, желчевыводящих путей). В последнем случае технология позволяет добиться регрессии опухоли и расширить возможности лечения, включая трансплантацию печени. Технология предполагает введение в опухоль препарата - фотосенсибилизатора. Затем идет воздействие светом определенной волны, что вызывает образование так называемого активного кислорода, разрушающего новообразование. Теперь прорабатывается возможность замены света на рентген, что даст возможность эффективного лечения опухолей, расположенных глубоко в тканях.

Одна из прорывных разработок НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова - тест-система, позволяющая точно определить, есть ли у пациента фолликулярный рак щитовидной железы - один из самых сложных в диагностике и лечении. В клинической практике не было метода, который мог бы точно дифференцировать данный вид онкологии от доброкачественной фолликулярной аденомы. То есть способ, предложенный в НМИЦ, избавит пациентов с доброкачественными опухолями от операции и пожизненной гормонотерапии. Новый способ диагностики основан на определении молекул, которые могут служить маркерами.

Еще одна разработка касается возможности стать мамой и пациенткам, у которых злокачественное поражение яичников. Во время хирургического вмешательства по их удалению из тканей извлекаются так называемые незрелые ооциты, из которых потом появляются яйцеклетки. Только если в природе процесс происходит естественно, то при удаленном яичнике - уже в лаборатории. В дальнейшем выросшая в лаборатории, "в пробирке", яйцеклетка может быть использована для ЭКО.Первый ребенок, рожденный с использованием выросшей в лаборатории яйцеклетки, уже появился на свет.

Что касается создания новых препаратов, то для этого стали применять и искусственный интеллект. Например, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) разработана цифровая платформа анализа мультимодальных данных с использованием ИИ. Одно из направлений, при котором она используется, поиск новых противоопухолевых эффективных соединений.

Как пояснил Александр Тимин, заведующий лабораторией нано- и микроскопирования биологически активных веществ (БАВ) Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ, создана база данных, включающая информацию о взаимодействии более 100 тысяч потенциальных противораковых химических соединений с белками-мишенями в раковых опухолях. Отобраны наиболее перспективные из них. Те, которые можно синтезировать в лаборатории института.

Если использовать традиционный алгоритм последовательного отбора потенциально перспективных БАВ с таким значительным объемом данных, то на это уйдут годы. Мы же с помощью специально обученной нейросети получили его за несколько дней, - уточнил Тимин.

То есть разработка значительно ускоряет один из самых трудозатратных этапов поиска веществ, которые могут стать основой для будущего фармпрепарата. Уже подсчитано: использование ИИ снижает затраты на начальных этапах до 40 процентов и сокращает время вывода препарата на рынок. Особенно важна новинка для разработки лекарств, которые действуют на патологические клетки непосредственно в самой опухоли, не затрагивая окружающие ткани. Так терапевтический эффект достигается быстрее, а негативные последствия химиотерапии значительно уменьшаются.

Самые современные методики применяются и в ряде петербургских клиник, занимающихся только лечением. Например, метод фотодинамической терапии (ФДТ).