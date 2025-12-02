Назван напиток, помогающий организму регулировать артериальное давление

Международная команда ученых обнаружила, что ежедневное употребление 500 мл чистого пастеризованного апельсинового сока в течение двух месяцев изменяет активность тысяч генов иммунных клеток. Многие из них отвечают за воспаление, регуляцию артериального давления и обмен сахара — процессы, критически важные для здоровья сердца. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Через 60 дней у участников снизилась активность генов, которые обычно «включаются» при стрессе и воспалении, включая NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3. Менее активным стал и ген SGK1, влияющий на способность почек удерживать натрий. Эти изменения совпали с данными о том, что апельсиновый сок способен умеренно снижать давление.

Эффект может объясняться природными соединениями цитрусовых, прежде всего гесперидином — флавоноидом с выраженным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он влияет на пути, связанные с высоким давлением, уровнем холестерина и обработкой глюкозы в организме.

Интересно, что реакция зависела от комплекции участников: у людей с избыточным весом сильнее менялась активность генов, связанных с обменом жиров, а у худых — генов, отвечающих за воспаление.

По мнению авторов, результаты работы опровергли распространенное мнение о том, что фруктовый сок — лишняя порция сахара. Да, цельный фрукт полезнее благодаря клетчатке, но стакан чистого апельсинового сока способен принести пользу — от снижения воспаления и улучшения кровотока до благоприятного влияния на маркеры сердечно-сосудистого риска.