Доктор рассказал, почему возникают головные боли и мигрени

Головная боль может испортить весь день, но наш мозг на самом деле боли не ощущает. Учёным известно, что существует несколько факторов, влияющих на возникновение боли.
Наши нервы передают информацию (например, боль) при помощи электрических сигналов между телом и мозгом. В самом мозге нет рецепторов, позволяющих ощущать боль, но вот кровеносные сосуды головы и структуры, защищающие и окружающие мозг, её чувствуют. Когда эти ткани обнаруживают травму или повреждение, они выделяют химические вещества, запускающие передачу электрических сигналов по нервам. Это сообщает мозгу о боли.
Также мозг использует нервы для подачи телу сигналов о необходимости реагировать на боль при помощи различных симптомов. Это усталость, слезотечение, насморк, расстройство желудка, дискомфорт в ярком или шумном окружении.
Часто головные боли - это признак того, что организм испытывает стресс. Причины стрессов могут быть разные: инфекции, аллергии, гормональные изменения в период полового созревания и менструального цикла, недосыпание, недостаточное употребление воды, пропуски приёмов пищи, чрезмерное употребление алкоголя или кофеина, эмоциональный стресс, давление в пазухах из-за перемены погоды.
Каждый 11-й ребёнок страдает мигренью. Она ощущается как пульсирующая боль в голове и сопровождается другими симптомами, включая тошноту либо повышенную чувствительность к звукам или свету. Часто у человека возникают недомогание или раздражительность до начала головной боли и после её исчезновения.
Мигрень появляется, когда нервы и другие структуры, участвующие в передаче и интерпретации болевых сигналов, работают неправильно. Есть множество экологических и генетических факторов, способствующих этой дисфункции. Некоторые люди рождаются с повышенной склонностью к развитию мигрени.
