Создана терапия, способная на протяжении многих месяцев подавлять ВИЧ

Медики из США и Бразилии разработали экспериментальную иммунотерапию, применение которой у десяти пациентов с ВИЧ привело к долгосрочному подавлению инфекции на протяжении нескольких месяцев у 70% добровольцев даже при полном отказе от приема антиретровирусных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).

"У большинства участников нашего эксперимента появились признаки того, что их иммунитет начал бороться и сдерживать инфекцию, что является беспрецедентным событием. Я уверен в том, что мы начинаем делать первые реальные шаги в сторону создания терапии, которая позволила бы носителям ВИЧ жить полноценной жизнью, не принимая постоянно антиретровирусные препараты", - заявил профессор UCSF Стивен Дикс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, созданная ими экспериментальная иммунотерапия включает три компонента. В их число входит вакцина, заставляющая иммунитет вырабатывать антитела к самым стабильным сегментам белка Gag из оболочки вируса иммунодефицита, а также два набора антител широкого спектра действия, которые вводятся в организм пациента до и после прекращения приема антиретровирусных препаратов, и специальная молекула, активирующая "спящий" ВИЧ.

Эта комбинация средств, по словам медиков, нацелена на максимальное очищение организма больного от резервуаров вируса иммунодефицита, чьи частицы начинают быстро формироваться и распространяться по телу после прекращения приема антиретровирусных лекарств. Предварительная "тренировка" иммунитета, как предположили медики, позволит или значительно замедлить этот процесс или породить "вакцинирующий" эффект, который заставит организм самостоятельно уничтожить все следы вируса.

Для проверки работы новой иммунотерапии ученые заручились поддержкой 10 добровольцев с ВИЧ, принимавших антиретровирусную терапию на протяжении как минимум года до начала эксперимента и поддерживавших стабильно низкий уровень вирусных частиц в их организме. Все они согласились пройти курс новой терапии и временно прекратить прием лекарств для оценки реакции иммунитета на иммунотерапию.

Экспериментальная терапия подействовала на добровольцев неожиданно эффективным образом. Вирус начал быстро размножаться в первые две недели после прекращения приема лекарств в организме лишь 3 из 10 пациентов, тогда как у остальных доля вирусных частиц оставалась на низком уровне на протяжении нескольких месяцев, причем у одного из них это состояние было устойчивым. Это дает надежду на создание еще более эффективных и универсальных иммунотерапий от ВИЧ, подытожили ученые.

О лечении ВИЧ

Для борьбы с ВИЧ-инфекцией сейчас применяются различные антиретровирусные препараты, мешающие формированию новых вирусных частиц или дестабилизирующие их структуру. Эти препараты останавливают размножение вируса, что, однако, не приводит к излечению больных, так как ВИЧ переходит в "спящий режим". Это побуждает ученых разрабатывать подходы, позволяющие "пробуждать" ВИЧ и полностью очищать организм от всех следов вируса.