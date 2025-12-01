Названа польза регулярных тренировок для здоровья суставов

Уже давно признано, что регулярность в спорте – ключ к выдающимся достижениям, но также это благотворно влияет и на здоровье. Регулярные занятия спортом в определенное время дня способствуют не только развитию силы и выносливости, но и оказывают положительное воздействие на костную ткань, хрящи и суставы, как показало свежее исследование ученых из Манчестера, опубликованное в Nature Communications.

© runews24.ru

Известно, что показатели организма, такие как температура тела и давление, подвержены колебаниям в течение суток. Сбои в этих ритмах могут приводить к развитию различных заболеваний. Некоторые научные работы указывают на наличие биологических часов у жировых клеток. Утренняя частота сердечных приступов частично объясняется цикличностью сердечно-сосудистой системы.

Новое исследование показало, что суточные ритмы также присущи тканям межпозвоночных дисков и хрящей. Выяснилось, что утренняя физическая активность активирует светочувствительные области мозга, подающего телу сигнал о пробуждении.

Непостоянное время тренировок приводит к нарушению согласованности суточных ритмов мозга и опорно-двигательного аппарата, что негативно сказывается на здоровье. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что хаотичная физическая активность приводила к деградации костей и хрящей.

Необходимо подтвердить эти результаты на людях, что и планируется учеными. Уже известно, что физическая активность полезна для опорно-двигательной системы, уменьшает боли при артрите и замедляет потерю костной ткани у пожилых, снижая риск переломов. Вероятно, занятия в строго определенное время принесут дополнительную пользу людям, страдающим артритом.

Ранее врач развеяла страхи о связи между отказом от шапки зимой и развитием менингита. Также эксперт рассказала, что необходимо делать при обморожении