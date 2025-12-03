Ученые нашли связь между ожирением печени и выпадением волос

Ученые изучили влияние неалкогольного ожирения печени на риск андрогенетической алопеции — наиболее распространенной формы облысения. Оказалось, наличие ожирения печени повышает риск развития выпадения волос на 31%.

Ученые из Ирана обнаружили связь между ожирением печени и выпадением волос. Данные были получены по результатам исследования, в рамках которого были изучены данные о здоровье 7993 взрослых людей в возрасте от 35 до 70 лет.

Облысение вследствие андрогенетической алопеции было выявлено у 6004 участников, а ожирение печени — у 2736.

Сравнив данные, ученые пришли к выводу, что наличие жировой болезни печени увеличивает риск выпадения волос на 31%.

Особенно ярко эта связь проявилась у женщин — в этой группе риск облысения возрастал до 62%. Также в группе повышенного риска оказались люди с высоким потреблением углеводов и ведущие малоподвижный образ жизни.

Ученые объяснили связь тем, что при жировой болезни печени часто наблюдается избыток андрогенов. Этот гормональный дисбаланс, в свою очередь, может быть ключевым фактором, способствующим развитию андрогенетической алопеции.