Ученые предупредили об опасности скрытого воспаления в зубных каналах

Глубокие инфекции у корня зуба традиционно воспринимаются как локальная стоматологическая проблема. Однако международная команда ученых выяснила: успешное лечение таких воспалений может положительно влиять на уровень глюкозы и снижать системное воспаление в организме в течение последующих лет. Об этом сообщает портал The Conversation.

Выводы основаны на данных метаболомного анализа — одного из самых точных методов оценки состояния организма, который позволяет отслеживать сотни молекул в крови и видеть, как стоматологическое вмешательство отражается на общем обмене веществ.

Пациенты исследования страдали апикальным периодонтитом — глубокой инфекцией у верхушки корня. Часто такие воспаления протекают без боли и обнаруживаются случайно при рентгене.

После лечения — удаления инфицированной ткани и герметичного закрытия канала — у пациентов отмечались улучшения показателей долгосрочного уровня сахара в крови и маркеров воспаления, связанных с сердечно-сосудистым и метаболическим риском.

Исследователи объяснили это тем, что апикальные инфекции нередко не ограничиваются областью зуба. Когда бактерии достигают тканей вокруг корня, иммунная система реагирует. Если воспаление становится хроническим, в организме формируется состояние низкоинтенсивного системного воспаления — «фоновый пожар», который ослабляет чувствительность к инсулину и мешает организму эффективно регулировать уровень сахара.

Обзор семи работ выявил: у пациентов с диабетом чаще сохраняются воспалительные очаги вокруг ранее пролеченных корней. Долгое заживление связано с высокой глюкозой, которая нарушает работу иммунитета и процессы восстановления костной ткани.

Однако теперь ученые изучают и обратное направление — что происходит, когда инфекцию успешно лечат. Метаболомный анализ показал, что после лечения корневых каналов улучшаются показатели глюкозы и снижаются маркеры воспаления. Другие исследования отмечают: даже если заживление идет медленно, устранение источника инфекции все равно приносит системную пользу.

Эти результаты перекликаются с более известным феноменом: лечение заболеваний десен улучшает контроль глюкозы у пациентов с диабетом. Пародонтальная терапия — удаление зубного камня, воспаленной ткани, патогенных бактерий — приводит к снижению уровня HbA1c, маркера долгосрочного контроля сахара. Даже небольшие изменения указывают на улучшение работы организма в целом и подтверждают важную роль воспалительных процессов во рту в развитии метаболических нарушений.

