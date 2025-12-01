Найден простой и точный способ оценить вероятность рака печени

Ученые Национального тайваньского университета разработали простой способ заранее определить, у кого может развиться рак печени. Как сообщается в Clinical and Molecular Hepatology (CMH), новый показатель SAFE рассчитывается по обычным данным — возрасту, массе тела, наличию диабета и нескольким стандартным анализам крови (ферменты печени, тромбоциты и глобулины).

Исследователи изучили почти 13 тысяч пациентов с разными хроническими болезнями печени и выяснили: если SAFE превышает 100 баллов, риск развития рака печени увеличивается в среднем в 7,5 раза. Причем формула работает у всех — у людей с гепатитом, алкогольным поражением печени и особенно у тех, у кого жировая болезнь печени (MASLD), для которой раньше не было четких рекомендаций по наблюдению.

Результаты подтвердились и на больших внешних группах, включая данные 120 тысяч человек. По словам специалистов, SAFE помогает точно понять, кому нужно регулярное обследование, а кому рак печени почти не угрожает. Исследователи надеются, что этот простой инструмент станет частью обычной практики и позволит обнаруживать опасные изменения как можно раньше.

Ранее ученые успешно испытали вакцину против редкой фиброламеллярной карциномы печени.