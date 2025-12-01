Назван популярный перекус, улучшающий кровоток в мозге

Регулярное употребление несоленого жареного арахиса с кожурой улучшает работу сосудов головного мозга и усиливать память у людей старшего возраста. Такой вывод сделали исследователи из Маастрихтского университета. Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition.

Проблемы с кровоснабжением мозга — один из ключевых физиологических признаков возрастных когнитивных нарушений. Снижение доставки кислорода и питательных веществ ухудшает работу нейронов и связано с повышенным риском деменции. Поэтому ученые активно изучают влияние образа жизни и питания на сосудистое здоровье мозга.

Несмотря на то что арахис ботанически относится к бобовым, по питательному профилю он близок к орехам: содержит растительный белок, ненасыщенные жиры, клетчатку и множество биологически активных веществ. Одним из мотивов исследования стал высокий уровень L-аргинина — аминокислоты, участвующей в выработке оксида азота, который расширяет сосуды и регулирует кровоток. Кожура арахиса богата полифенолами, включая ресвератрол, обладающий антиоксидантными свойствами.

В эксперименте участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Исследование проводилось в формате рандомизированного контролируемого кроссоверного эксперимента: каждый участник проходил две фазы по 16 недель — с ежедневным употреблением 60 граммов жареного арахиса с кожурой и без него. Между фазами был восьминедельный «отмывочный» период.

Состояние мозговых сосудов оценивали с помощью неинвазивной МРТ-методики, позволяющей измерять объем кровотока без контрастных веществ и радиации. Когнитивные функции тестировали с использованием компьютерных нейропсихологических тестов.

После периода употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а в сером веществе — на 4,5%. Наиболее выраженные изменения наблюдались в лобных долях (рост на 6,6%) и височных долях (на 4,9%) — зонах, участвующих в формировании памяти, речи и исполнительных функций.

На фоне улучшения кровоснабжения повысились и когнитивные показатели: участники продемонстрировали рост на 5,8% в тестах на вербальную память. Во время отсроченного воспроизведения они запоминали и узнавали больше слов, чем в контрольный период.

Влияние диеты проявилось и в сердечно-сосудистых показателях. Систолическое давление снизилось в среднем на 5 мм рт. ст., а пульсовое — на 4 мм рт. ст. Несмотря на дополнительную калорийность (около 340 ккал в сутки), масса тела испытуемых существенно не изменилась — ученые предполагают, что участники интуитивно компенсировали лишние калории сокращением других продуктов.

