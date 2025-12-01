Найден эффективный способ защиты от ускоренного старения

Владение двумя и более языками может заметно замедлять темп старения организма — к такому выводу пришли исследователи из 27 европейских стран. Масштабное исследование, опубликованное в Nature Aging (NA), охватило более 86 тысяч человек и показало: многоязычие снижает риск ускоренного старения почти вдвое.

© Lenta.ru

Ученые создали специальный «биоповеденческий возраст» — показатель, который учитывал здоровье сердца и сосудов, когнитивные способности, образование, физическое состояние и несколько других факторов. Затем его сравнили с реальным возрастом участников. Оказалось, что те, кто владел несколькими языками, старели заметно медленнее: вероятность ускоренного старения у них была ниже как в одномоментном анализе, так и при наблюдении в динамике.

Напротив, монолингвальность повышала риск ускоренного старения: более чем в два раза в краткосрочном анализе и на 43 процента — в долгосрочной перспективе. При этом показатели сохранялись даже после учета социального положения, уровня активности, образования и других влияющих факторов.

Авторы считают, что многоязычие укрепляет когнитивные резервы мозга и может стать доступным инструментом для глобальных инициатив по здоровому долголетию.

