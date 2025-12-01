Ученые нашли связь между употреблением кофе и старением

Люди, которые регулярно пьют кофе, могут замедлить старение. Об этом заявила доктор Моника Аас из Королевского колледжа Лондона.

Как говорится в Unilad, испытания показали, что напиток влияет на скорость сокращения длины теломеров - участков ДНК, длина которых считается индикатором биологического возраста.

Эти индикаторы крайне чувствительны к окислительному стрессу и хроническому воспалению.

В то же время, антиоксидантные свойства кофе могут снизить негативное влияние этих факторов на организм, поэтому люди, регулярно употребляющие кофе, могут быть биологически на пять лет моложе тех, кто его не пьет.

Ученые отметили, что наилучший результат достигается при употреблении примерно трех–четырех чашек кофе в день.

Если выпивать больше, напиток может вызвать обратных эффект.

