В РФ разработали эффективное лечение сотрясений головного мозга у детей

Ученые Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна разработали и запатентовали новый способ коррекции сотрясения головного мозга у детей. Он основан на показателях специфического фермента в крови пациента, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы патента, исходы травм головы и мозга у детей сильно зависят от того, насколько грамотно и быстро врачи поставят диагноз, проведут необходимые обследования и начнут правильное лечение. При этом диагностировать черепно мозговую травму у ребенка бывает непросто из за возрастных особенностей, поскольку он не всегда может четко описать свои ощущения во время осмотра. Одним из наиболее информативных способов является компьютерная томография, однако это довольно дорогостоящая процедура, кроме этого, процесс сопровождается воздействием ионизирующей радиации. Наряду с этим для проведения КТ-исследования ребенку, чтобы он не двигался, нужен наркоз, что также может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

"Задача предлагаемого изобретения заключается в создании способа коррекции лечения сотрясения головного мозга у детей. При поступлении пациента назначают симптоматическое лечение сотрясения головного мозга и выполняют исследование уровня нейронспецифической энолазы (NSE) при поступлении, а затем каждые трое суток", - говорится в патентной документации.

Нейронспецифическая энолаза - это особый белок, который в норме содержится в нервных клетках. В здоровом организме он почти не попадает в кровь, а "живет" внутри нервных клеток. Анализ на этот фермент позволяет медикам выявить повреждение нервных клеток. Разработчики поясняют, что острый период черепно-мозговой травмы длится от двух до десяти недель. При этом клиническая картина и степень тяжести сотрясения из-за имеющегося отека мозга, сосудистых нарушений и их прогрессирования может изменяться. Очень важно своевременно скорректировать клинический диагноз и лечение в этот период, чтобы не допустить ухудшения.

Согласно патенту, пациенту назначают анализ крови, и в зависимости от уровня роста белка NSE до 30% и более 30%, врачи могут сделать вывод о тяжести ушиба головного мозга и о терапии, которая будет назначаться ребенку в том или ином случае. Исследование NSE проводят каждые трое суток, и при нормализации уровня белка терапию прекращают.

По словам авторов разработки, эксперименты показали, что уровень NSE точно отражает характер и степень повреждения мозга. Это позволяет корректировать лечение еще до появления явных симптомов.