В России создали пиво, от которого не бывает похмелья

Ученые Уральского федерального университета разработали напиток, не вызывающий головной боли и насыщающий витаминами и антиоксидантами из водорослей.

Химики УрФУ создали сорт пива, который избавляет от похмелья. Исследователи утверждают, что этот напиток способен снижать токсическое воздействие алкоголя на организм человека, пишет «Научная Россия».

Рецепт такого пива содержит экстракты корней кудзу и водорослей хлореллы. Указанные ингредиенты известны своими мощными детоксикационными свойствами: они помогают быстрее выводить продукты распада этанола и предотвращают интоксикацию. Как заверили уральские химики, похмельный синдром почти не ощущается.

Также это пиво дополнительно обогатили витаминами и минералами. По словам ученых, такой состав обладает антиоксидантным действием, значительно снижая нагрузку на печень и сосуды. При умеренном употреблении такой напиток становится гораздо безопаснее обычного алкоголя.

