Стало известно, как нехватка витамина D в конце беременности влияет на детей

Медики из Китая обнаружили, что недостаток витамина D во время третьего триместра беременности на 44-63% повышает вероятность развития кариеса у ребенка в первые шесть лет его жизни, тогда как прием витамина в любом из триместров беременности заметно снижает этот риск. Выводы исследователей были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Network Open.

"Возможная связь между уровнем витамина D в организме матери и риском развития кариеса у ее детей обсуждается уже несколько десятилетий. Ее существование не удавалось показать ранее, что было связано с малыми размерами групп добровольцев и тем, что витамины употреблялись только во втором и третьем триместре беременности. Мы исправили эти недостатки и доказали, что уровень витамина D в организме женщины действительно влияет на вероятность развития кариеса у детей", - пишут ученые.

К такому выводу пришла группа китайских медиков под руководством профессора Чжэцзянского университета (Китай) Юя Юньсяня при наблюдениях за состоянием здоровья 4 тыс. женщин из Китая и их детей на протяжении первых шести лет их жизни. В ходе этих наблюдений ученые начинали следить за состоянием здоровья женщин еще до начала беременности. Также они всесторонне изучали, как часто у детей возникали дефекты в развитии зубов и как часто они посещали стоматологов для лечения кариеса.

В общей сложности проблемы такого рода появились у примерно 24% детей, участвовавших в наблюдениях, что позволило ученым проследить за тем, как нехватка витамина D во время каждого из триместров беременности, а также прием пищевых добавок с этим веществом, влияли на вероятность развития кариеса. Эти замеры показали, что у матерей детей, у которых часто выявлялся кариес и дефекты развития зубов, концентрация витамина D была в среднем на 6% ниже нормы.

Последующее сравнение частоты развития кариеса у детей женщин с разным уровнем витамина D указало на то, что тяжелая нехватка витамина D во время третьего триместра повышала риск развития кариеса примерно на 63%, тогда как средний уровень недостатка данного вещества вел к 44% увеличения данной вероятности. Между тем высокий уровень витамина D у женщин снижал вероятность развития кариеса у детей на 2-3% по сравнению с нормой.

Также исследователи обнаружили, что позитивные эффекты от пищевых добавок с витамином D были характерны для каждого триместра беременности. Это говорит в пользу раннего начала употребления этих средств теми женщинами, которые испытывают нехватку витамина D и желают снизить риск развития кариеса у их детей в первые годы их жизни, подытожили профессор Юй Юньсянь и его коллеги.