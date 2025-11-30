Стволовые клетки крови научились «омолаживать»

Ученые Медицинского центра Маунт-Синай (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) выявили механизм, позволяющий обратить вспять старение кроветворных стволовых клеток. Они выяснили, что ключевую роль играет дисфункция лизосом — клеточных структур, отвечающих за расщепление и переработку молекул. Результаты опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

© Газета.Ru

Ученые объяснили: с возрастом лизосомы в стволовых клетках становятся гиперактивными или поврежденными, что нарушает метаболическую и эпигенетическую стабильность клеток. Из-за этого кроветворные стволовые клетки теряют способность к регенерации, хуже обновляют систему крови и становятся более склонными к клональному гемопоэзу — возрастному предраковому состоянию.

Используя передовые методы анализа, ученые выяснили, что подавить лизосомальную гиперактивацию у мышей можно с помощью ингибитора вакуолярной АТФазы. Обработка этим веществом возвращала лизосомам регенеративный потенциал: клетки лучше приживались после трансплантации, производили более сбалансированные по иммунным клеткам популяции крови, улучшали метаболизм и функции митохондрий, а также снижали воспалительные сигналы.

Обработка клеток ex vivo (вне организма) оказала особенно выраженный эффект: способность старых стволовых клеток к кроветворению увеличивалась более чем в восемь раз. Исследователи также показали, что восстановление лизосом подавляет патологическую активацию пути cGAS-STING, связанного с воспалением и старением, за счет улучшенной переработки митохондриальной ДНК.

Результаты указывают на лизосомы как на ключевую мишень для омоложения кроветворной системы. Авторы считают, что коррекция лизосомальной дисфункции может стать основой новых подходов к лечению возрастных заболеваний крови и повышению эффективности трансплантации стволовых клеток у людей.