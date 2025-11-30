Ученые выяснили, в каком возрасте мозг на самом деле «взрослеет»

Забудьте о быстром взрослении! Похоже, подростковый период затягивается, как минимум, до 30 лет. Именно в этом возрасте, согласно последним исследованиям, мозг достигает своего наивысшего развития.

© runews24.ru

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что мозг человека претерпевает пять отчетливых фаз на протяжении жизни. Ключевые моменты происходят примерно в 9, 32, 66 и 83 года. Предполагается, что мозг вступает в полноценную «взрослую» фазу лишь около 32 лет.

В течение третьего десятилетия жизни он продолжает созревать, укрепляя нейронные связи, отвечающие за принятие решений, эмоциональный контроль и стратегическое планирование. Это время невероятной пластичности, когда приобретенные навыки и жизненный опыт формируют структуру мозга, определяя его будущее.

Примерно в 32 года мозг «переключается» на более стабильную, зрелую стадию. Возможно, именно поэтому многие люди в тридцать лет чувствуют себя более уверенными, собранными и ясно мыслящими.