Стало известно, какие травмы колена чаще встречаются у мужчин

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что мужчины и женщины получают разные типы травм колена, причем набор наиболее частых повреждений заметно меняется с возрастом. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

© Газета.Ru

Анализ 13 549 последовательных МРТ коленного сустава за 2019–2024 годы показал: у мужчин травмы фиксируются чаще. У пациентов мужского пола значительно чаще встречались разрывы передней крестообразной связки (ПКС) — как изолированные, так и сочетанные с разрывами медиального или латерального мениска. Эта тенденция наблюдалась во всех возрастных группах, хотя особенно выражена была у мужчин 20-40 лет.

У женщин паттерн травм оказался другим: в молодом возрасте их частотность была ниже, но с годами менялась. У женщин старшего возраста чаще диагностировали разрывы мениска и медиальной коллатеральной связки. Исследователи отмечают, что именно этот тип повреждений связан с постепенной дегенерацией суставов, что делает пожилых женщин более уязвимой для развития артрита группой.

По словам авторов, полученные данные показывают, что привычное представление о более высоких рисках разрыва ПКС у молодых женщин справедливо лишь для спортивных выборок. В реальной клинической практике, охватывающей пациентов с болью в колене разного возраста и образа жизни, картина иная: разрывы ПКС гораздо чаще встречаются у мужчин.

Авторы считают, что понимание половых и возрастных различий поможет точнее оценивать риски, адаптировать протоколы визуализации и своевременно подбирать стратегии раннего вмешательства.