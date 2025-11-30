Ученые раскрыли механизм влияния тренировки на настроение

Всего 30 минут физической активности могут стать мощным антидепрессантом с немедленным действием. Ученые обнаружили неожиданного посредника между телом и мозгом — гормон, который вырабатывается в жировой ткани во время тренировки.

Ученые совершили прорыв в понимании того, как обычная тренировка способна за полчаса подарить ощущение счастья. Оказалось, что во время физической нагрузки наши жировые клетки выделяют особый гормон — адипонектин, который действует как курьер между телом и мозгом. Попадая в префронтальную кору, он активирует специфические нейроны, отвечающие за регулирование эмоций, что практически мгновенно снижает тревожность и повышает уровень бодрости.

Это открытие особенно важно для людей, страдающих от депрессии и тревожных расстройств. В отличие от традиционных антидепрессантов, которые начинают действовать через недели или даже месяцы, эффект от физической активности проявляется уже через два часа после занятия и может сохраняться до 24 часов.

Исследования на добровольцах подтвердили — даже одна 30-минутная пробежка в умеренном темпе значительно уменьшает эмоциональное напряжение и придает уверенности в себе. Теперь у науки есть объяснение, почему после хорошей тренировки мир кажется ярче, а проблемы — решаемыми.