Как вакцина от ВПЧ может спасти миллионы людей и доступна ли она россиянам

Два крупных научных обзора, выполненные международной группой исследователей под руководством британских специалистов, показали: вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) надежно предотвращает развитие рака шейки матки и предраковые изменения. Анализ более 60 клинических испытаний и более 200 исследований подтвердил: если сделать прививку до 16 лет, риск рака снижается примерно на 80 процентов, а серьезные побочные эффекты встречаются крайне редко.

Вакцина от ВПЧ защищает от рака

Авторы обзоров проанализировали рандомизированные клинические испытания, наблюдения и исследования, а также популяционные данные из десятков стран, сравнивая частоту заболевания высокоонкогенными типами ВПЧ, предраковых поражений (CIN2+) и серьезных побочных реакций у вакцинированных и невакцинированных людей. Такой охват позволил оценить эффект прививки не только в контролируемых условиях, но и в реальной практике.

Полученные данные совпадают с позицией Всемирной организации здравоохранения:

Вакцинация — лучший способ предотвратить заражение высокорисковыми типами вируса и развитие вызванных ими онкологических заболеваний.

Препараты «Церварикс», «Гардасил» и «Гардасил 9» показали способность практически полностью блокировать ключевые штаммы ВПЧ, ответственные за большинство случаев рака шейки матки, а также резко снижать частоту предраковых изменений и аногенитальных бородавок.

Эффективность вакцинации подтверждается и долгосрочными наблюдениями. В странах, которые начали массовые программы более десяти лет назад, уже фиксируется устойчивое снижение заболеваемости раком шейки матки, причем даже там, где охват прививками был средним.

Максимальная защита формируется при вакцинации в возрасте 9-14 лет, до начала половой жизни, когда вероятность контакта с вирусом минимальна. Поэтому все больше стран включают в программы и мальчиков — подростки обоих полов могут быть носителями высокоонкогенных типов ВПЧ, а у мужчин вирус способен вызывать рак ануса, ротоглотки и полового члена.

Вакцины от ВПЧ не содержат живого вируса, не могут вызвать инфекцию или онкологическое заболевание и работают исключительно как профилактика, формируя иммунитет, который блокирует заражение на ранних этапах.

Чем опасен ВПЧ

По словам педиатра Дарьи Башкиной, волонтера общественной организации «Коллективный иммунитет», вирус папилломы человека — фактически единственная причина рака шейки матки, на долю которого приходится до десяти процентов женской онкологической смертности. Однако именно эта инфекция часто остается недооцененной: о ней мало говорят, а проверяются на нее единицы, хотя последствия могут быть критическими.

На самом деле ВПЧ — это не один вирус, а группа более чем из 200 типов, из которых несколько десятков относятся к высокому онкогенному риску. Большинство заражений протекает бессимптомно — по данным ВОЗ, иммунитет справляется примерно в 90 процентах случаев. Но если организм не очищается от вируса, он может вызвать мутации клеток, которые превращаются в злокачественные опухоли.

Примерно два десятка штаммов относятся к высокоонкогенным — именно они способны вызывать рак. Наиболее опасны 16 и 18 типов ВПЧ, на долю которых приходится около 70 процентов случаев рака шейки матки. Есть и низкоонкогенные типы — например, 6 и 11, вызывающие аногенитальные бородавки. Они не приводят к раку, но значительно ухудшают качество жизни.

Опасность ВПЧ не ограничивается только раком шейки матки: высокорисковые типы вируса способствуют развитию рака вульвы, влагалища, ануса, полового члена, ротовой полости и гортани. По оценкам международных организаций, в 2019 году ВПЧ стал причиной 620 тысяч случаев рака у женщин и 70 тысяч — у мужчин.

При этом заражение происходит не только половым путем. Как отмечает Дарья Башкина, вирус может передаваться и контактно-бытовым способом. Достаточно микроскопического повреждения кожи, чтобы ВПЧ проник в клетки и заставил их производить белки, провоцирующие злокачественные изменения.

«Вирус может передаваться и контактно-бытовым способом — через полотенца, поверхности в бассейнах и банях», — Дарья Башкина, педиатр, волонтер организации «Коллективный иммунитет».

Уже существуют доказанные способы защиты от ВПЧ

Несмотря на широкое распространение вируса, существует несколько проверенных способов снизить риск заражения и опасных последствий. Во время секса наиболее эффективной защитой остаются презервативы: они заметно уменьшают вероятность передачи вируса. Отдельные исследования также подтверждают, что добровольное обрезание у мужчин дополнительно снижает риск инфицирования.

На способность организма справляться с вирусом влияет и образ жизни. У некурящих или бросивших курить риск развития длительной, хронической ВПЧ-инфекции ниже, поскольку табак ослабляет иммунные механизмы, защищающие слизистые.

Важнейший элемент профилактики осложнений — регулярный скрининг. Женщинам рекомендуется проходить тесты на ВПЧ и проверку состояния шейки матки каждые пять-десять лет начиная с 30-летнего возраста, а женщинам с ВИЧ — каждые три года с 25 лет.

Российская вакцина от ВПЧ

В 2025 году в России запустили производство первой отечественной вакцины против ВПЧ — «Цегардекс». Первые серии препарата должны поступить в гражданский оборот во второй половине 2026 года, а к 2027 году компания «Нанолек» планирует полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения.

Параллельно обсуждается расширение государственной программы вакцинации. Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила включить прививку от ВПЧ в национальный календарь вакцинации. Сейчас она доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, что ограничивает охват.

По словам парламентария, добавление вакцины в календарь прививок позволит защитить ключевую группу — девочек 11-12 лет, для которых профилактика наиболее эффективна, а также взрослых до 45 лет, снижая вероятность новых заражений и рецидивов.