В Китае смогли значительно улучшить хирургических роботов

Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали технологию "умного шва", компенсирующую отсутствие тактильной чувствительности у роботов-хирургов. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"В робохирургии врачи теряют "чувство рук". Наше решение использует механический узел, который развязывается при достижении строго определенного усилия, сигнализируя роботу об остановке", - приводит агентство Xinhua слова одного из разработчиков Ли Тефена.

Технология не требует электронных датчиков, скользящий узел калибруется на разрыв при оптимальной нагрузке. Видеосистема фиксирует момент развязывания и мгновенно останавливает манипулятор.

Тесты показали точность срабатывания в 95,4%. Качество швов у начинающих хирургов выросло на 121%, сравнявшись с показателями опытных врачей. В ходе экспериментов заживление ран ускорилось на двое суток за счет идеальной силы натяжения, не нарушающей кровоток.

Авторы уже запустили автоматизированную линию по производству нитей. Главное преимущество метода - дешевизна и пригодность для полевой медицины, так как он не зависит от сложных алгоритмов и электричества.