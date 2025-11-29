Началась третья фаза клинических испытаний вакцины от аллергии на березу

В России началась третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, объединенные первая и вторая фазы исследований уже завершили, что по действующему законодательству достаточно для регистрации вакцины при условии непрерывного мониторинга её эффективности у всех получателей. Скворцова уточнила, что третья фаза активно набирает участников.

Специалисты выбрали эффективную дозу препарата в 80 микрограммов. Вакцину вводят подкожно пять раз с интервалом в четыре недели.

Глава ФМБА добавила, что исследования начали с октября, чтобы организм успел подготовиться к следующему сезону пыления березы, который обычно начинается в апреле, а в теплые годы — уже в конце марта.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.