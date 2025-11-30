Ученые рассказали, действительно ли слишком много спать вредно для здоровья

Новостные ленты и соцсети регулярно напоминают: недосып разрушает здоровье, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет старение и ухудшает работу мозга. Международная команда ученых поставила под сомнение противоположную крайность — регулярный сон более девяти часов. Об этом сообщает портал The Conversation.

Сон — такой же фундаментальный элемент здоровья, как питание и физическая активность. Во время ночного отдыха организм восстанавливает мышцы, формирует память, регулирует эмоции. Рекомендации для взрослых остаются неизменными: от семи до девяти часов. Хронический недосып связан с повышенным риском инфаркта, инсульта, диабета, тревожных расстройств, нарушений иммунитета и даже ранней смертности. Это установленный факт. Но вопрос о том, опасен ли избыток сна, долго оставался спорным.

Крупный анализ 79 исследований, в которых людей наблюдали не менее года, показал: у тех, кто спит меньше семи часов, риск смерти в исследуемый период повышается примерно на 14%. Однако люди, регулярно проводящие во сне более девяти часов, демонстрировали еще более высокий показатель — около 34%. Похожие данные приводились и в предыдущих метаанализах. На первый взгляд это выглядит как прямое доказательство вреда долгого сна. Но специалисты подчеркнули: причина и следствие здесь могут быть перепутаны местами.

Как объяснили исследователи, длительный сон часто сопутствует уже существующим заболеваниям. Человек может спать дольше потому, что организм пытается восстановиться, а не потому, что это вредная привычка. Хроническая боль, депрессия, нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые патологии, побочные эффекты лекарств — все это заставляет людей проводить в постели больше времени. При этом качество сна у них нередко низкое, и они пытаются компенсировать его длительностью. Другими словами, продолжительный сон может быть симптомом неблагополучия, а не фактором, которое его вызывает.

Ученые напомнили, что нормы сна индивидуальны. Подростки, например, физически нуждаются в восьми–десяти часах, и их смещенный к ночи ритм — физиологичен. У пожилых людей увеличивается время, проведенное в постели, но не потребность в самом сне. Для большинства взрослых здоровым ориентиром остаются семь–девять часов. Не менее значимы постоянный режим, отсутствие ночных пробуждений и хорошее качество сна — оно влияет на здоровье даже сильнее, чем длительность.

Специалисты советуют не спешить паниковать. В условиях, когда многие недосыпают годами, забота о том, чтобы высыпаться хотя бы в пределах рекомендаций, гораздо важнее, чем страх превысить норму. Но если человек внезапно начинает спать по десять–двенадцать часов и все равно просыпается уставшим, это повод прислушаться к себе и обсудить проблему с врачом. Сон в этом случае может быть первым сигналом, что в организме происходят процессы, требующие внимания.

Пока же главный вывод звучит просто: спать достаточно — полезно, спать чрезмерно — не опасно само по себе, но может говорить о скрытых проблемах. И лучшее, что можно сделать для здоровья, — наладить режим, уменьшить стресс, больше бывать на свету днем и создавать комфортные условия для ночного отдыха.