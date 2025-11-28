Ученые выяснили, что может делать тренировки менее полезными

Долговременное воздействие токсичного воздуха может заметно снизить пользу регулярных физических тренировок — к таким выводам пришла международная группа ученых, чья работа Великобритании, США, Китая, Дании и Тайваня, наблюдая за ними на протяжении десяти и более лет.

В общем случае активные люди имели на 30 процентов меньший риск смерти от всех причин. Но если участники жили в районах с высоким уровнем мелких частиц PM2.5 (выше 25 микрограммов на кубический метр), защитный эффект тренировок сокращался почти вдвое и составлял лишь 12-15 процентов. При концентрациях свыше 35 микрограммов на кубический метр польза снижалась еще сильнее — особенно в отношении смертности от рака, где эффект практически исчезал.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что физическая активность остается важной частью здорового образа жизни даже в загрязненной среде. По их словам, максимальной пользы можно добиться, если контролировать качество воздуха, выбирать более чистые маршруты для пробежек и снижать интенсивность нагрузок в дни, когда показатели загрязнения резко растут.

Ранее ученые установили, что социальная и экологическая среда района проживания напрямую связана со здоровьем мозга и риском деменции.