Деменция становится моложе: кто подвержен риску и как уберечься, объяснил ученый

Свободная прессаиещё 1

В последние годы деменция всё чаще диагностируется у людей значительно моложе 65 лет, а случаи этого заболевания среди россиян младше 40 лет вызывают особое беспокойство специалистов.

Деменция становится моложе: кто подвержен риску и как уберечься
© РИА Новости

По словам Валерия Литвинова, старшего научного сотрудника Пермского Политеха, ключевыми причинами преждевременного снижения когнитивных способностей становятся не столько классические нейродегенеративные болезни, сколько последствия алкоголизма, наркозависимости или ВИЧ-инфекции. Такие вторичные формы деменции сейчас встречаются чаще, чем наследственные или связанные с возрастом.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что ранняя деменция проявляется постепенной утратой профессиональных и бытовых навыков и иногда маскируется под психологические расстройства – это так называемая псевдодеменция. На развитие болезни, кроме биологических и генетических факторов, может влиять и хронический стресс, который ускоряет прогрессирование уже возникших нарушений.

Тем не менее, существующие методы ранней диагностики — такие как сканирование мозга и анализ биологических жидкостей — пока мало доступны в российских регионах. Вместе с тем, россияне сталкиваются с теми же рисками, что и жители других стран: наиболее уязвимы жители регионов с низким уровнем жизни и высоким распространением инфекций.

Ученый советует внимательно следить за изменениями памяти и мыслительной деятельности и при подозрении на деменцию обращаться к специалисту — ранняя диагностика дает шанс замедлить развитие заболевания.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал

промо изображение