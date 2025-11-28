Деменция становится моложе: кто подвержен риску и как уберечься

В последние годы деменция всё чаще диагностируется у людей значительно моложе 65 лет, а случаи этого заболевания среди россиян младше 40 лет вызывают особое беспокойство специалистов.

По словам Валерия Литвинова, старшего научного сотрудника Пермского Политеха, ключевыми причинами преждевременного снижения когнитивных способностей становятся не столько классические нейродегенеративные болезни, сколько последствия алкоголизма, наркозависимости или ВИЧ-инфекции. Такие вторичные формы деменции сейчас встречаются чаще, чем наследственные или связанные с возрастом.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что ранняя деменция проявляется постепенной утратой профессиональных и бытовых навыков и иногда маскируется под психологические расстройства – это так называемая псевдодеменция. На развитие болезни, кроме биологических и генетических факторов, может влиять и хронический стресс, который ускоряет прогрессирование уже возникших нарушений.

Тем не менее, существующие методы ранней диагностики — такие как сканирование мозга и анализ биологических жидкостей — пока мало доступны в российских регионах. Вместе с тем, россияне сталкиваются с теми же рисками, что и жители других стран: наиболее уязвимы жители регионов с низким уровнем жизни и высоким распространением инфекций.

Ученый советует внимательно следить за изменениями памяти и мыслительной деятельности и при подозрении на деменцию обращаться к специалисту — ранняя диагностика дает шанс замедлить развитие заболевания.

