Ученые предупредили о риске пандемии страшнее, чем COVID-19

Вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, более опасную, чем COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти.

© Газета.Ru

По ее словам, высокопатогенный вирус птичьего гриппа, известный как H5, в последние годы приводил к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен, хотя случаи заражения человека остаются редкими. Ученая отметила, что опасность заключается в том, если вирус адаптируется к млекопитающим и людям и станет способен к передаче от человека к человеку — тогда он станет пандемическим.

Рамей-Вельти подчеркнула, что у людей нет антител против вируса H5, как это было в начале пандемии COVID-19. В отличие от коронавируса, который в первую очередь поражает уязвимые группы, вирусы гриппа способны вредить и здоровым людей, включая детям. По ее мнению, пандемия птичьего гриппа может оказаться даже более тяжелой, чем пандемия COVID-19.

Случаи заражения людей вирусами H5 уже фиксировались, в том числе H5N1 среди домашней птицы и крупного рогатого скота в США. В ноябре этого года в штате Вашингтон был зарегистрирован первый случай заражения человека H5N5: мужчину не спасли.

Рамей-Вельти добавила, что если вирус птичьего гриппа мутирует для передачи между людьми, мир лучше подготовлен к подобной угрозе, чем к COVID-19. По ее словам, уже существуют кандидаты на вакцины, запасы противовирусных препаратов и технологии быстрой их массовой производства, что позволит оперативно сдерживать вспышки инфекции.

Глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес отметил, что риск глобальной пандемии среди людей остается низким. Он подчеркнул, что пока нет причин для тревоги, люди могут спокойно находиться на природе и употреблять курятину и яйца.