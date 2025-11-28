Биолог рассказал, какие трансформации тела ждут человека в будущем

Малоподвижный сидячий образ жизни является одним из главных факторов, которые вызывают эпигенетические изменения скелета человека уже сейчас. В пределах 3-5 поколений могут произойти более радикальные трансформации, рассказал «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» пермского политехнического университета (ПНИПУ), научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

В частности, за последние 40-50 лет средний размер стопы увеличился у женщин с 36-го до 38-го, а у мужчин с 41-го до 43-го. Это связано с тем, что рост людей значительно увеличился благодаря улучшению питания и здравоохранения. Кроме этого, мышцы и связки современного человека, который большую часть дня проводит в обуви и сидит, значительно слабее, чем у предков, которые много ходили босиком. В будущем к этим изменениям могут добавиться расширение переднего отдела стопы как реакция на участившиеся случаи деформаций из-за ношения узкой обуви и уменьшение длины пальцев ног вследствие недостаточной нагрузки при ходьбе.

Также вероятным сценарием представляется формирование в течение нескольких десятилетий устойчивой сутулости из-за атрофии мышц-разгибателей спины. Значительные изменения могут затронуть структуру таза: наблюдается тенденция к его сужению.

«Эти трансформации развиваются постепенно, маскируясь компенсаторными возможностями организма, что создает иллюзию безобидности процесса. При этом они могут привести к нарушению функций спинного мозга и иннервации различных органов. Например, деформация грудного отдела позвоночника может провоцировать проблемы с работой сердца. А сужение таза потенциально способно привести к увеличению частоты осложнений в родах», — предупредил Солодников.

По словам эксперта ПНИПУ, постоянное использование поколениями зуммеров и альфа смартфона может вызвать изменения в строении кисти. Речь идет не о деформации самих костей, а о перераспределении нагрузки на сухожильно-мышечный аппарат. При длительном удержании устройства пальцы, в том числе мизинец, часто фиксируются в неестественном положении, что со временем приводит к укорочению и напряжению одних групп сухожилий и ослаблению других.

Преобладание обработанной пищи, применение антибиотиков и недостаток клетчатки в рационе современного человека ведут к снижению разнообразия кишечной микрофлоры. Последствия для будущих поколений могут развиваться по двум сценариям. Первый — вследствие отсутствия «полезных» микроорганизмов развивается дефицит определенных необходимых нашему организму веществ, что в свою очередь ведет к формированию серьезных патологий ЖКТ и ЦНС.

«Второй — микрофлора кишечника всегда находится в динамическом равновесии, и исчезновение определенной группы бактерий может быть скомпенсировано «разрастанием» другихорганизмов. При таком исходе организм уже имеет больше шансов на поддержание жизни», — пояснил собеседник «СП».

Солодников подчеркнул, что хронический стресс и постоянное нервное напряжение могут привести к блокировке гена, кодирующего рецептор серотонина — «гормона счастья» — в мозге. В результате снижается его активность, что является одним из механизмов развития депрессии и тревожных расстройств. По данным ВОЗ, уже сегодня более одного миллиарда человек в мире живет с нарушениями психического здоровья, и это число растет.

