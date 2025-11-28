Инклисиран: что не так с этим «уколом от холестерина»

Сегодня в ленте легко наткнуться на рекламу «волшебного» укола за пару сотен тысяч рублей, который якобы стирает холестерин из крови. В роликах мелькают звезды, а клиники обещают спокойную жизнь без инфарктов. Но за картинкой стоит совсем другая история.

© Just Talks

Инклисиран действительно относится к новым лекарствам. Это не витамин и не быстрый способ похудеть, а инструмент, который врачи включают в терапию при очень серьезных показаниях. Он снижает уровень ЛПНП — того самого «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов и повышает риск инфарктов и инсультов.

Смысл действия прост. Печень производит белок PCSK9. Этот белок разрушает рецепторы, которые убирают избыток холестерина из крови. Инклисиран блокирует синтез PCSK9 на уровне генетической инструкции. Когда белка меньше, рецепторов становится больше, холестерин исчезает быстрее. В среднем ЛПНП падает примерно наполовину, и это мощный результат.

История препарата началась в Европе в 2020 году. Там он получил название Leqvio. США одобрили его чуть позже. В России он появился как «Сибрава» в 2022 году. Несмотря на впечатляющую технологию, инклисиран не предназначен для всех подряд. Врачи используют его у людей с крайне высоким риском осложнений: после инфаркта или инсульта, при тяжелом атеросклерозе или семейной гиперхолестеринемии.

Если статины и эзетимиб не дают нужного эффекта, врач подключает инклисиран. Но эти препараты не конкуренты, а партнеры. Инклисиран не заменяет обычную терапию и не превращает лечение в «один укол раз в полгода и можно забыть».

Разговоры про цену появляются постоянно. В США инъекция стоит около $3250. В России стоимость ампулы составляет примерно 110–130 тысяч рублей, а в клиниках — еще выше. Высокая цена связана с производством, сложной технологией и тем, что у владельца патента есть монополия на продажу в течение многих лет.

Есть и хорошая новость. В 2024 году инклисиран включили в список бесплатных лекарств для пациентов с опасными формами сердечно-сосудистых заболеваний. Но получить его можно только по направлению врача по строгим показаниям.

Несмотря на хайп, препарат не подходит для профилактики. У него есть побочные эффекты: боль и покраснение в месте укола, аллергические реакции, суставные боли. Перед началом лечения врач обязательно проверяет анализы и оценивает риск для пациента.

Инклисиран действительно может спасти жизнь человеку, которому не помогли классические препараты. Но превращать его в модный тренд — ошибка. Сердечно-сосудистые болезни не исчезают после одной инъекции, а реклама звезд только создает иллюзию легкого пути.