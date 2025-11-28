В МГУ создали прибор для высокоточных хирургических операции

Команда исследователей из МГУ им. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И. И. Дедова создала устройство, представляющее собой систему навигации для повышения точности проведения сложных хирургических вмешательств в эндокринологии и нейрохирургии. Устройство позволит исключить травматизацию соседних органов, сообщила ТАСС соавтор проекта, студентка МГУ им. Ломоносова Вероника Алибаева на полях V Конгресса молодых ученых.

"Мы обнаружили, что эндокринные органы - паращитовидная железа, гипофиз, надпочечник - обладают высокой интенсивностью автофлуоресценции в ультракрасном диапазоне. Ранее никто этого не видел. И мы сделали прибор, который ее как раз считывает. Он показывает, что на щитовидной железе у нас, например, сигнал низкий, на паращитовидной он будет высокий. И прибор издает звук, по которому хирург может ориентироваться прямо во время операции", - рассказала Вероника Алибаева.

На текущий момент прибор прошел несколько клинических испытаний и успешно показал свою эффективность - с ним проведено несколько десятков операций. В отличие от традиционного метода, когда хирурги ориентируются только на собственное зрение, прибор значительно повышает точность и позволяет избежать ошибок.

"Пока было выполнено несколько десятков операций - успешно. Без нашего прибора хирург просто ориентируется на свой взгляд. И, на самом деле, примерно в 30-40% операций либо удаляется или задевается паращитовидная железа, либо часть здорового гипофиза - человек потом страдает", - пояснила разработчик.

Благодаря прибору количество осложнений при подобных операциях может значительно снизиться. Его в рамках конгресса продемонстрировали заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

