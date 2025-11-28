Найден революционный способ восстановления зрения

Ученые впервые сообщили о восстановлении зрения у пациентов с сухой возрастной макулярной дегенерацией — одной из главных причин слепоты в пожилом возрасте. В ранней клинической фазе исследования, опубликованной в Cell Stem Cell (CSC), пересадка стволовых клеток под сетчатку не только оказалась безопасной, но и улучшила зрение у всех участников.

В исcледовании участвовали шесть человек от 71 до 86 лет с тяжелой степенью заболевания. Исследователи ввели в наиболее пораженный глаз каждого пациента небольшую дозу — всего 50 тысяч стволовых клеток, способных превращаться в клетки пигментного эпителия сетчатки, которые гибнут при макулярной дегенерации. Целью было проверить безопасность подхода, но результаты превзошли ожидания: ни одного осложнения, связанного с клетками, не возникло, а у пациентов улучшилась острота зрения — порой на десятки букв по стандартной таблице.

Особенно впечатляющими были изменения у трех участников с самым низким исходным зрением: спустя год они смогли различать в среднем на 21 букву больше. Ученые отмечают, что таких улучшений раньше не наблюдали у пациентов с поздней стадией сухой формы заболевания.

Сейчас исследователи продолжают испытания с более высокими дозами клеток. Если безопасность подтвердится, технология может стать основой первого лечения, способного не только замедлять выпадение центрального зрения, но и реально восстанавливать его — то, что ранее считалось недостижимым для этой формы макулодистрофии.

Ранее стало известно, что экстракт семян маракуйи и содержащийся в нем полифенол пицеатаннол восстанавливают жизнеспособность поврежденных клеток сетчатки почти до нормального уровня.