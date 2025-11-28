Назван новый фактор развития аутизма у детей

Ученые университета имени Бен-Гуриона в Негеве установили, что длительное нарушение выработки гормонов щитовидной железы до наступления беременности может существенно повысить вероятность развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. Работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Исследование охватило более 51 тысячи случаев рождения детей. У 4409 участниц выявили отклонения уровней гормонов щитовидной железы от нормы до беременности, во время нее или на обоих этапах. Анализ показал, что сама по себе корректируемая дисфункция не связана со значимым увеличением риска развития РАС. Нарушения, возникшие только во время беременности, также не оказывали существенного влияния.

Однако если проблемы с щитовидной железой присутствовали до беременности и сохранялись во время нее, вероятность развития РАС у детей увеличивалась более чем вдвое. Особенно это касалось женщин с пониженной функцией железы и низким уровнем тиреоидных гормонов. Чем дольше сохранялся гипотиреоз, тем выше был риск: при недостатке гормонов на протяжении всех трех триместров он возрастал более чем втрое.

Отдельный анализ случаев повышенной активности щитовидной железы исследователи не проводили — таких участниц было слишком мало. В то же время авторы подчеркивают, что материнские тиреоидные гормоны критически важны для развития мозга плода.

Ученые напомнили, что аутизм относится к расстройствам нейроразвития, проявляющимся в особенностях общения, поведения и восприятия окружающего мира. Пациенты с РАС часто не стремятся устанавливать контакт, не демонстрируют типичной для их возраста привязанности. В ряде случаев речь полностью отсутствует. Современные научные исследования указывают на многофакторную природу расстройства, где взаимодействуют генетические, средовые и биохимические факторы.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 во время беременности может повышать риск аутизма у детей.