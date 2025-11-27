Обнаружен самый долгий случай заболевания ковида у человека

Международная группа ученых обнаружила один из самых длительных случаев заболевания вирусом SARS CoV-2 у человека. Зараженной оказалась ВИЧ-положительная пациентка из Калуги, которая не проходила антиретровирусную терапию и была хронически больна коронавирусом, который в ее организме накопил 89 мутаций.

© РИА Новости

О необычном случае рассказали в НИУ ВШЭ, специалисты которого принимали участие в исследовании. Полная версия результатов работы опубликована в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Если обычно ковид проявляется как острое заболевание, то реже оно переходит в стадию хронической инфекции без явной симптоматики, причем это чаще всего происходит в организме пациентов с ослабленным иммунитетом. Именно такие случаи ученые считают наиболее опасными.

Команда исследователей из РФ, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР при участии ученых НИУ ВШЭ обнаружила в 2022 году образец коронавируса с 89 мутациями по сравнению с его ближайшим "родственником" - вариантом вируса 2020 года В.1.1. К тому времени он практически полностью исчез.

«Это означает, что SARS CoV-2 жил, эволюционировал и накапливал мутации в организме одного человека на протяжении двух лет. Это один из самых долгих известных случаев заболевания ковидом», — говорят ученые.

Необычный образец принадлежал ВИЧ-положительной пациентке из Калуги, не получавшей антиретровирусной терапии. Количество мутаций, обнаруженное в образце, можно было бы набрать через острые случаи заболевания только за семь лет - а это больше, чем вообще существует коронавирус, отмечает старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк.

33 из 89 обнаруженных мутаций приходились на спайк-белок, включая изменения, характерные для штаммов с повышенной заразностью и устойчивостью к антителам. Вирус у россиянки эволюционировал в три-четыре раза быстрее обычных штаммов. Кроме того, некоторые мутации совпадали с вариантами "короны", найденной в сточных водах, а не в дыхательных путях. Это позволяет предположить, что вирус из образца научился адаптироваться к жизни в ЖКТ.

Ученые подчеркивают, что именно пациенты с ослабленным иммунитетом требуют более тщательного наблюдения. При этом пациентка из Калуги, пока болела, "никого не заразила". Клинк объясняет это тем, что "естественный отбор, который действует внутри пациента и который действует между людьми, разный". Например, в образце пациентки были мутации, пересекающиеся со штаммом омикрон, который на тот момент еще даже не получил никакого развития и распространения.