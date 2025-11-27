Простая привычка оказалась эффективным способом облегчить аллергию

Японские ученые обнаружили, что регулярное промывание глаз может заметно снижать глазные симптомы сезонной аллергии и улучшать качество жизни. Исследование, опубликованное в Scientific Reports (Sci Rep), базируется на данных 476 пользователей приложения AllerSearch, из которых 71 человек использовал промывание глаз как профилактическую меру.

Анализ показал, что у тех, кто промывал глаза, зуд, слезоточивость и покраснение были выражены слабее, а «свободных от симптомов» дней было больше. Участники этой группы также сообщали о лучшем общем самочувствии в сезон аллергии. Показательно, что симптомы сухого глаза при этом не усиливались — то есть метод оказался безопасным.

Ранее промывание глаз уже рекомендовалось японскими офтальмологами как мягкая и доступная мера при аллергическом конъюнктивите, но данных о применении именно при сезонной аллергии не хватало. Новая работа заполняет этот пробел, хотя и имеет ограничения: данные собраны среди пользователей смартфонов, все оценки субъективны, а частота и тип промываний не фиксировались.

Исследователи подчеркивают, что промывание глаз нельзя считать заменой терапии, но это простой и безопасный способ уменьшить проявление симптомов.

Ранее стало известно, что регулярное употребление томатов оказалось связано с более низким уровнем хронического воспаления и меньшим риском возникновения симптомов аллергии.