Представлен биопринтер, покрывающий раны новой кожей

На V Конгрессе молодых ученых Первый Московский государственный медицинский университет впервые показал прорывные проекты в области регенеративной медицины.

Это ключевые разработки ученых Сеченовки, созданные в рамках технологического проекта "Клетка-как-лекарство". Его цель — сделать клеточную терапию доступной, вывести ее из лабораторий, сделать промышленной медицинской технологией.

Как рассказали в вузе, для этого на базе университета создается первая в России автоматизированная платформа полного цикла, которая позволит производить персонализированные клеточные препараты с гарантированным качеством и приемлемой себестоимостью.

Что показывают?

На стенде "Наша Лаба", в частности, представлен портативный ручной биопринтер "Биоган" — один из первых в России мобильных биопринтеров.

Он позволяет наносить специальный регенерирующий состав непосредственно во время операции.

«Устройство работает с уникальными комбинированными биочернилами на основе желатинового гидрогеля, сфероидов собственных клеток пациента и внеклеточных везикул, обладающих прорегенеративным и противовоспалительным действием. Принцип действия — как у 3D-ручки, только вместо жидкого пластика — биочернила, — рассказала "РГ" молодой ученый, руководитель дизайн-центра "Биофабрика" Сеченовского университета Полина Бикмулина. — "Биоган" помогает в лечении хронических незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги, фактически перекрывая их новой кожей».

Технология уже проходит доклинические испытания на минипигах.

Также Сеченовка привезла на конгресс тканеинженерный биореактор для растяжения биоэквивалентов — аналогов человеческих тканей. Это первый в России автоматизированный биореактор со специализированной ячейкой, которая имитирует физиологическое растяжение, необходимое для созревания биоэквивалентов. Эта разработка — ключевой элемент мегапроекта "Орган-на-заказ" Сеченовского Университета, не имеющий аналогов в стране.

На стенде также установлен еще один 3D-биопринтер — уже стационарный, для трехмерной биопечати.