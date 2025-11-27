Когда стоит ждать выхода пластыря для отращивания зубов

Южнокорейские учёные разработали биоактивный пластырь, который может заставить организм самого пациента отрастить новый зуб вместо установки импланта. Процесс занимает около 12 недель. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, почему это изобретение пока не станет массовым решением.

Технология работает просто: тонкую плёнку с особыми молекулами наклеивают на десну или остаток зуба. Эти вещества будят спящие стволовые клетки, и те начинают строить новый дентин и эмаль.

«Ключевое преимущество технологии — генетическая идентичность нового зуба. Поскольку регенерация происходит за счёт собственных стволовых клеток пациента, выращенный зуб полностью соответствует генетическому коду пациента, минимизирует риск иммунного отторжения, обеспечивает естественную интеграцию с окружающими тканями. Стоит отметить, что и современные материалы по протезированию дают по этим направлениям неимоверно малый процент «багов»"», —

Испытания на крысах и мини-свиньях показали хорошие результаты: в 87% случаев зуб полностью восстанавливался за 8−12 недель, воспалений не было, новые зубы нормально смыкались и чувствовали холодное-горячее.

Дорожная карта проекта выглядит так:

2025 — доработка состава и запуск производства

2026 — первые испытания на людях (только безопасность)

2027−2028 — проверка эффективности и долгосрочных последствий

2030 — возможное появление в клиниках

Однако главная проблема — цена. На старте один зуб обойдётся в 3−6 тысяч долларов, даже после выхода на массовый рынок стоимость вряд ли упадёт ниже 1,5−3 тысяч долларов.

«Согласно прогнозной оценке на раннем этапе внедрения цена пластыря за один зуб может составить 3 000−6 000 долларов США, после массового — может снизиться до уровня 1 500−3 000 долларов США за зуб. Такие расценки совершенно не позволяют решить проблему большого количества отсутствия зубов в ряду. Здесь стоматологи, как и прежде, предлагают пациентам не ждать новинку, а обратиться за имплантацией по действующим технологиям одномоментного протезирования», —

Пока новый зуб из пластыря остаётся дорогой мечтой, большинство пациентов продолжат выбирать проверенные импланты и протезы,.