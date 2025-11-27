Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики лихорадки чикунгунья

Время реакции составляет полтора часа, что позволяет быстро получить результаты, оперативно поставить диагноз и начать лечение.

В ведомстве ТАСС заявили, что разработка станет важным инструментом для выявления и изучения экзотических, редко встречающихся и новых вирусных инфекций. Там добавили, что тест-система разработана в рамках федерального проекта «Санитарный щит».

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ отсутствует, поскольку в стране нет устойчивой популяции комаров-переносчиков.