Назван продукт, который повышает насыщение сосудов кислородом

Греческие кардиологи показали, что ежедневное употребление оливкового масла первого холодного отжима может заметно улучшать состояние сосудов у людей с повышенным холестерином. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В течение четырех недель 50 пациентов и 20 здоровых добровольцев принимали масло ежедневно, а исследователи с помощью метода оценки микроциркуляции наблюдали, как меняются скорость кровотока, насыщение тканей кислородом и показатели давления.

У пациентов с нарушенным липидным профилем сосудистая функция улучшилась: кровь быстрее возвращалась в ткани после краткого пережатия, повышалась эффективность кислородного обмена, а диастолическое давление и частота пульса слегка снижались. Особенно интересный результат дали масла с высоким содержанием полифенолов: при меньшей дозе они обеспечивали более выраженное улучшение кровотока и снижение систолического давления.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим, поэтому говорить о лечебном эффекте рано. Однако работа добавляет доказательств в пользу того, что богатое полифенолами оливковое масло действительно может поддерживать здоровье сосудов — особенно у людей с повышенным холестерином.

В июле ученые опровергли представление о «вреде» растительных масел с точки зрения усиления воспаления.