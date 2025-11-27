У дневного сна выявили важное преимущество для мозга

Привычка спать днем может быть связана с более здоровым мозгом — к такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 380 тысяч участников UK Biobank. Исследователи использовали менделевскую рандомизацию: 92 генетических варианта, отвечающих за склонность дремать днем, сопоставили с результатами МРТ и когнитивных тестов. Работа опубликована в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation (SH).

В подвыборке из 35 тысяч человек с МРТ оказалось, что у носителей генетической предрасположенности к регулярному дневному сну общий объем мозга в среднем был на 15,8 кубических сантиметра больше. По оценкам ученых, это соответствует примерно 2,5–6,5 года более медленного возрастного уменьшения объема мозга. Иными словами, люди, которые по своим генам чаще засыпают днем, могут сохранять чуть больший объем мозга к зрелому возрасту.

При этом исследование не выявило связи с объемом гиппокампа, скоростью реакции или зрительной памятью — то есть дневной сон в генетическом плане не выглядит фактором, напрямую влияющим на когнитивные способности. Авторы подчеркивают, что результаты пока свидетельствуют лишь о скромной, но устойчивой связи, и потребуются новые исследования, чтобы понять, какие механизмы могут объяснить этот эффект.

