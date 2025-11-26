Лекарство от прыщей оказалось эффективным защитником от шизофрении

Новый антибиотик, широко используемый для лечения кожных заболеваний и инфекций, может оказывать защитное действие против развития шизофрении. К такому выводу пришли международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

Ученые проанализировали данные более 56 тысяч финских подростков, проходивших психиатрическое наблюдение в возрасте от 13 до 18 лет. Они сравнили тех, кто принимал доксициклин, с пациентами, которым были назначены другие антибиотики. Результаты показали, что у подростков, принимавших доксициклин, риск развития шизофрении к 30 годам оказался на треть ниже — 1,4% против 2,1% у группы сравнения.

«Почти половина людей, у которых позднее развивается шизофрения, раньше обращалась за помощью к детским и подростковым психиатрам. Сейчас у нас нет способов предотвратить развитие болезни у этих молодых людей, поэтому такие результаты представляют большой интерес», — отметил профессор Иэн Келлер из Университета Эдинбурга, возглавлявший исследование.

По мнению ученых, защитный эффект доксициклина может быть связан с его способностью проникать в мозг и подавлять чрезмерное удаление нейронных связей — процесс, известный как синаптическая «подрезка», который считается ключевым в развитии шизофрении.

Эффект наблюдался даже при небольших дозах антибиотика и у подростков с наиболее тяжелыми психиатрическими нарушениями. При этом снижение риска касалось только шизофрении, не распространяясь на другие психические расстройства.