Ученые предупредили о смертельной опасности татуировок

EJE: татуировки могут быть фактором риска развития рака кожи
Ученые из Лундского университета выяснили, что татуировки могут быть фактором риска развития рака кожи. Это уже третья работа группы, изучающей возможные долгосрочные последствия попадания татуировочных пигментов в организм: ранее ученые обнаружили потенциальную связь татуировок с лимфомой, но не нашли ее в случае плоскоклеточного рака кожи. Теперь они обратились к меланоме. Работа опубликована в журнале European Journal of Epidemiology (EJE).
Исследователи использовали данные Национального ракового регистра и отобрали 2880 жителей Швеции в возрасте от 20 до 60 лет, у которых была диагностирована меланома. К каждому пациенту подобрали трех здоровых участников такого же пола и возраста. Всем предложили заполнить анкету, указав наличие татуировок, особенности пребывания на солнце, использование соляриев и тип кожи. Это позволило оценить риск меланомы среди татуированных людей, исключив влияние основных сопутствующих факторов.
Когда ученые скорректировали результаты с учетом всех внешних воздействий, они увидели повышение относительного риска среди людей с татуировками. Среди участников с меланомой татуировки имели 22%, в контрольной группе — 20%. Разница невелика, но статистически значима на групповом уровне. Авторы подчеркивают, что говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано, однако тенденция требует дальнейших исследований.
Одним из объяснений возможного влияния татуировок на развитие заболеваний может быть реакция иммунной системы. Попадая в кожу, чернила рассматриваются организмом как инородный материал: иммунные клетки захватывают частицы пигмента и транспортируют их в лимфатические узлы. Многие красители содержат азопигменты — органические соединения, которые под действием солнечного света, соляриев или лазеров могут распадаться на потенциально канцерогенные вещества. Рынок татуировочных чернил до недавнего времени оставался фактически нерегулируемым: только с 2022 года ЕС ввел ограничения на содержание токсичных компонентов, однако проверки показывают, что нарушения по-прежнему встречаются.
Ученые подчеркнули, что на фоне продолжающегося роста популярности татуировок вопросы безопасности становятся особенно важными.