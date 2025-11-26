Эксперт оценил, будет ли полезен мозг Брюса Уиллиса для науки

Эксперт Решетун оценил, будет ли полезен мозг Брюса Уиллиса для науки
Мозг 70-летнего Брюса Уиллиса, больного одной из самых тяжелых форм деменции — лобно-височной, после его смерти будет передан для изучения, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис. Известно, что до сих пор неврологи и физиологи спорят о причинах деменции и других нейродегенеративных заболеваний, и надежных лекарств от них до сих пор нет. Может ли помочь изучение больного мозга в продвижении наших знаний о природе заболевания, понимании, как можно остановить патологические процессы? На этот вопрос "РГ" ответил ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун.
«Тема изучения нейродегенеративных заболеваний очень актуальна, ведь по мере увеличения продолжительности жизни они встречаются все чаще. При этом причина их возникновения достоверно неизвестна, как и прогноз в каждом конкретном случае: у одних людей болезнь развивается медленно, у других — быстро прогрессирует, приводя к инвалидизации и смерти. Радикальных способов лечения на сегодняшний день не существует, что делает эту проблему одной из самых насущных для современной науки, — констатирует Алексей Решетун. — Что касается случая Брюса Уиллиса, в его мозге нет ничего уникального. К сожалению, многие люди страдают таким же заболеванием, и с научной точки зрения в его мозге не содержится ничего особенного».
Изучение нейрдегенеративных заболеваний ведется на разных уровнях. В первую очередь, это погружение в клеточный, субклеточный и биохимический уровни, чтобы понять, где именно происходит "сбой": на морфологическом уровне, в результате биохимических нарушений или по иным, еще не изученным причинам.
«Определенные препараты могут стабилизировать состояние пациента, но радикально лечить эти заболевания мы пока не научились. Что касается опытов на приматах, могут ли подобные исследования помочь в поисках лекарства для людей, я не могу этого точно утверждать, но полагаю, что они проводятся, поскольку нервная ткань высших животных, особенно человекообразных обезьян, очень схожа с человеческой. Поэтому принципиальные моменты, вероятно, изучаются на таких моделях. Однако пока каких-либо прорывных открытий в этом направлении не наблюдается», — заключил Алексей Решетун.