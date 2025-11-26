Эксперт оценил, будет ли полезен мозг Брюса Уиллиса для науки

Мозг 70-летнего Брюса Уиллиса, больного одной из самых тяжелых форм деменции — лобно-височной, после его смерти будет передан для изучения, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис. Известно, что до сих пор неврологи и физиологи спорят о причинах деменции и других нейродегенеративных заболеваний, и надежных лекарств от них до сих пор нет. Может ли помочь изучение больного мозга в продвижении наших знаний о природе заболевания, понимании, как можно остановить патологические процессы? На этот вопрос "РГ" ответил ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун.

© Российская Газета

«Тема изучения нейродегенеративных заболеваний очень актуальна, ведь по мере увеличения продолжительности жизни они встречаются все чаще. При этом причина их возникновения достоверно неизвестна, как и прогноз в каждом конкретном случае: у одних людей болезнь развивается медленно, у других — быстро прогрессирует, приводя к инвалидизации и смерти. Радикальных способов лечения на сегодняшний день не существует, что делает эту проблему одной из самых насущных для современной науки, — констатирует Алексей Решетун. — Что касается случая Брюса Уиллиса, в его мозге нет ничего уникального. К сожалению, многие люди страдают таким же заболеванием, и с научной точки зрения в его мозге не содержится ничего особенного».

Изучение нейрдегенеративных заболеваний ведется на разных уровнях. В первую очередь, это погружение в клеточный, субклеточный и биохимический уровни, чтобы понять, где именно происходит "сбой": на морфологическом уровне, в результате биохимических нарушений или по иным, еще не изученным причинам.