В России научились создавать индивидуальные препараты для онкобольных

В Национальном центре «Россия» объявили о появлении первой отечественной платформы по разработке индивидуальных онкопрепаратов на базе мРНК с адаптацией под каждого пациента.

© Unsplash

О создании инновационной технологии сообщили в ходе проекта «Платформа Будущего: 100 проектов России. Человек», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новая разработка – часть национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и призвана обеспечить технологическую независимость в сфере здравоохранения. Она отметила:

«Одним из ключевых приоритетов Президент России Владимир Путин обозначил технологическое лидерство. Наш проект – технологический прорыв в здравоохранении, основной задачей которого становится независимость страны в новом направлении».

По словам Голиковой, часть нацпроекта формируют передовые лекарства и методы терапии – уже разрабатывается четырнадцать препаратов, включая пять уникальных для России и мира. Они предназначены для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, дыхательных болезней и патологий у новорожденных; все препараты проходят клинические исследования.

Как рассказал профессор Владимир Гущин из Центра Гамалеи, ключевой особенностью новых онкопрепаратов стала персонализация: состав средств адаптируется под конкретного пациента и обучает иммунную систему распознавать опухоль.

«Суть технологии в том, что мРНК – аналог флешки, на которую можно загрузить инструкцию с чертежом нужного белка. Доставив в клетку, можно задать ее функцию. Иммунная система пациента сама становится действующим веществом лекарства», – отметил ученый.

Теперь в России официально разрешено использование мРНК-терапии против онкозаболеваний – подобных платформ в мире немного.

Разработку сопровождали новые алгоритмы для выявления индивидуальных неоантигенов и программное обеспечение для создания партий лекарства под отдельного пациента. Согласно плану, пилотное лечение стартует у больных с меланомой кожи. С 2026 года начнется клиническое применение, в будущем возможен охват других видов рака.

Вице-премьер отметила: внедрение новых методов терапии идет параллельно с расширением доступа к высокотехнологичной медпомощи в регионах. Как сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, число операций с применением высоких технологий выросло на 14% только за 2024 год. Современное лечение становится рутинным даже за пределами крупных городов.