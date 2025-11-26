Создан прибор, определяющий границы опухоли мозга

Сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова и НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ создали уникальный прибор, упрощающий процесс удаления доброкачественных опухолей в головном мозге за счет точного определения их границ. Решение представлено в пространстве "Научная гостиная" на V Конгрессе молодых ученых, передает корреспондент ТАСС.

© Freepik

Аденома представляет собой наиболее распространенную опухоль гипофиза. При удалении этого доброкачественного новообразования хирургам важно точно определить его границы, чтобы не задеть здоровую ткань. Авторы разработали устройство, которое предотвращает эту ошибку за счет точного обнаружения опухоли в ИК-диапазоне.

«Принцип работы прибора Thyrochrome основан на обнаружении флуоресцентного отклика тканей опухоли в инфракрасном диапазоне. Аденома гипофиза обладает на порядок меньшей интенсивностью свечения в ближнем ИК-диапазоне, чем окружающие ткани. При ее обнаружении во время операции прибор оценивает этот ответ на излучение и издает характерный звук», — уточнил заведующий Лабораторией лазерной биофотоники физического факультета МГУ, координатор НОШ "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина" Евгений Ширшин.

Устройство также помогает хирургам при операциях на щитовидной железе, обнаруживая и защищая от случайного удаления расположенные рядом паращитовидные железы, отвечающие за метаболизм кальция в организме.

«Разработка оценивает оптический отклик тканей количественно, что повышает надежность результатов диагностики. Сейчас мы ожидаем получения регистрационного удостоверения для дальнейшего внедрения системы и постановки ее на производство», — добавил он.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.