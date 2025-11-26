Названы причины импульсивного поведения

В ходе нового исследования специалисты нашли у людей 11 генетических участков, отвечавших за импульсивное поведение. То есть с тенденцией отдавать предпочтение меньшим и немедленным вознаграждениям по сравнению с большими и отложенными. Это проливает свет на то, как импульсивные решения связаны с психическим и физическим здоровьем.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, учёные провели анализ данных по всему геному 134 935 участников 23andMe. Они обнаружили, что те же генетические факторы, которые влияют на импульсивное принятие решений, пересекаются с такими рисками, как ожирение, диабет и другие проблемы с обменом веществ.

Опираясь на предыдущее общегеномное ассоциативное исследование, команда специалистов составила карту 11 независимых генетических регионов и идентифицировала 93 гена-кандидата.

Учёные определили, что все эти показатели, отражающие генетическую тенденцию к предпочтению меньших немедленных вознаграждений, связаны с 212 медицинскими исходами. Эти исходы включали в том числе диабет 2 типа, хроническую боль, ишемическую болезнь сердца, расстройства настроения и расстройство, связанное с употреблением табака. Это показывает, как импульсивное поведение может повлиять и на долгосрочное здоровье человека.

