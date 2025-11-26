Выявлены привычки в питании, которые улучшают метаболизм

Ограничения в питании могут быть полезны и для пожилых людей. Это обнаружили специалисты из Университета штата Южная Дакота. Они выяснили, что пожилые люди, которые ели меньше ультраобработанных продуктов, естественным образом потребляли меньше калорий, теряли вес и жир в области живота. Также у них были улучшения в уровне инсулина и гормонов.

В рамках первого из проведённых исследований учёные сравнивали рационы, состоящие почти исключительно из ультраобработанных продуктов, с теми, которые не содержали такой пищи. Второе исследование было направлено на изучение сокращения доли ультраобработанных продуктов примерно с 50% суточной калорийности до примерно 15% в сбалансированном меню американцев.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

В среднем участники эксперимента стали потреблять меньше калорий и заметили потерю около 10% общего жира и 13% жира на животе в течение обеих фаз диеты. Кроме того, у них улучшилось чувствительность к инсулину на 23%, а также были благоприятные изменения в уровнях воспалительных маркеров и гормонов, чувствительных к питательным веществам. Суточное потребление калорий снизилось примерно на 400 ккал в сутки, даже без инструкций по ограничению.

