Специалист ответил, какие шансы есть у обычного человека стать долгожителем

Старость можно и нужно лечить, а еще отодвигать, считает известный специалист по старению, директор Института долголетия РНЦХ им. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Он рассказал "РГ"-Неделе, какие шансы сегодня у обычного человека стать долгожителем и что нужно для этого делать.

Действительно ли наш организм "запрограммирован" жить намного дольше, чем сейчас, почему медики говорят, что 120 и даже 150 лет — это реально?

Алексей Москалев: Нобелевский лауреат Илья Мечников считал резервом человеческой жизни 150 лет, а любую смерть до этого порога — преждевременной. Он утверждал, что старость — это болезнь, которую нужно лечить, как любую другую. К сожалению, науке не известны достоверные факты дожития людей до 150 лет. Но это цель, к которой мы как ученые стремимся. Например, гренландские киты способны преодолевать эту отметку. Исследования активности генов в их тканях подсказывают возможные пути продления жизни человека: активность генов ремонта ДНК, поддержание качества белков в клетке, уборка клеточного мусора (аутофагия) и мощный иммунитет.

В клетке всего две копии ДНК каждой хромосомы, и их повреждение со временем ведет к старению и гибели клетки. Белки — главные молекулярные машины нашего метаболизма, и поврежденные белки должны вовремя заменяться на новые, а внутриклеточный мусор — оперативно удаляться. Долгая жизнь невозможна и без хорошего иммунитета, способного бороться с инфекциями, включая новые.

Говорят, главное условие долголетия — хорошие гены?

Алексей Москалев: Главное открытие последних лет: старение для большинства людей определяется не наследственностью, а эпигенетикой. То есть мы сами — образом жизни, социально-экономическими условиями, экологией — влияем на активность своих генов. Мы можем неосознанно активировать гены ускоренного старения и подавлять гены долголетия, или наоборот. Эти процессы перепрограммируются постоянно, начиная с раннего детства. Заниматься здоровым образом жизни никогда не поздно и никогда не рано. В нашем Институте биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ мы разрабатываем тест-системы для определения активности генов, связанных со старением и долголетием.

Какие ключевые направления вы можете назвать в медицине, которые бы замедляли старение?

Алексей Москалев: Сегодня ключевое направление — разработка панелей биомаркеров механизмов старения. Нам нужны большие медицинские данные о людях разного возраста, с учетом образа жизни и генетики, за длительный период наблюдения. Обрабатывать такие массивы помогает искусственный интеллект. Параллельно мы разрабатываем экспериментальные терапии, замедляющие механизмы старения, — фармакологические и генно-терапевтические. Перспективное направление — использование клеточных продуктов, например экзосом стволовых клеток долгожителей и продуктов из "молодой" плазмы крови.

Есть громкие примеры, когда люди, очень оберегавшие здоровье, завзятые "зожники", все же умирали в довольно молодом возрасте (Майкл Джексон, Савелий Крамаров). Сейчас на антиэйдж-программах помешаны многие богачи. Считаете ли вы, что сильная зацикленность на этих вопросах все же вредит конечной цели (психологический фактор)? Или все же забота о здоровье — непременное условие долгой жизни?

Алексей Москалев: Концепция "убегания от старения" Обри де Грея предполагает: мы должны всеми средствами продлить здоровую жизнь, чтобы дожить до момента, когда наука предложит более радикальные методы. Поэтому образ жизни важен. О нем говорят все, но не все знают, что эффективно делать на самом деле.

У хронических заболеваний есть управляемые и неуправляемые факторы риска. Но даже самый здоровый образ жизни — не стопроцентная гарантия. Есть наследственные риски, факторы случайности, и многие механизмы старения сегодня нам неподвластны.

И все-таки превенция реально снижает риски. Ранняя диагностика и профилактическая медицина за последние 30 лет увеличили ожидаемую продолжительность жизни в мире на 6 лет — и это не предел. Устранение пяти ключевых факторов риска может добавить 10-14 лет активной жизни, а в математических моделях — до 20 лет. Вот эти ключевые факторы, снижающие риски болезней: отказ от курения, нормальный индекс массы тела 18,5-24,9, минимум 30 минут физической активности в день, качественный рацион из верхних 40% по опроснику AHEI (Alternative Healthy Eating Index — показывает, насколько сбалансированно питается человек), а также контроль стресса и здоровый сон.

Практика

8 стратегий для долгой и здоровой жизни

1. Контролируйте "тихий пожар" в организме

Раз в год проверяйте С-реактивный белок, маркер вялотекущего системного воспаления. Ваша цель — удерживать его значение ниже 0,5 мг/л, а не просто в рамках "нормы" лаборатории (3-5 мг/л). Это помогает отодвинуть атеросклероз и нейродегенеративные заболевания.

2. Не давайте сахару "сшивать" ваши белки

Следите не только за сахаром в чистом виде, но и за гликированным гемоглобином. Избыток глюкозы вызывает гликацию, необратимо "склеивая" белки коллагена и эластина, делая сосуды, кожу и суставы жесткими. Чем ниже ваш HbA1c, тем лучше.

3. Кормите свою микробиоту

Ориентир — 30 разных видов растительной пищи в неделю. Сюда входит все: зелень, семена, крупы, орехи, ягоды, овощи, бобовые и грибы. Каждый новый вид — это новый штамм полезных бактерий. Разнообразная микробиота — база для крепкого иммунитета.

4. Избегайте диетических крайностей

Не уходите в жесткие системы питания (палео, веганство, кето). Долголетие — это "срединный путь". Любая крайность лишает вас части нутриентов и создает дисбаланс. Разнообразная еда всегда побеждает ограничивающие диеты в долгосрочной перспективе.

5. Не приносите в жертву сон

Важно проводить в глубокой фазе сна не менее 2 часов за ночь. В это время работает глимфатическая система — механизм "уборки" мозга, который выводит токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Качественно отдохнуть помогут прохладный свежий воздух и полная темнота в спальне.

6. Тренируйте устойчивость к стрессу

Вместо того чтобы избегать стресса, научитесь управлять им. Например, простая техника: "Шесть циклов вдоха-выдоха в минуту". Всего 1-2 минуты в день медленного дыхания повышают вариабельность сердечного ритма — показатель устойчивости к стрессу. Периодический умеренный стресс (как выступление на публике) полезен для сохранения когнитивных функций.

7. Найдите свой "икигай" каждый день

Икигай — японская концепция, означающая "смысл жизни" или "причину, по которой вы просыпаетесь утром". Это не обязательно глобальная цель. Это может быть забота о близких, интересный проект, обучение новому. Сохранение целеполагания — мощный психологический фактор долголетия.

8. Используйте "горметический" подход

Гормезис — это польза от малых доз стресса. Включайте в жизнь умеренные, контролируемые нагрузки: контрастный душ, высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ), воздействие холода. Такие стрессы активируют механизмы, связанные с восстановлением и устойчивостью к болезням.