Ученые выяснили, что влияет на качество сна

Сон — одна из важнейших потребностей человека для выживания. Недавно специалисты выяснили также, что на него могут влиять и бактерии, обитающие в кишечнике.

© Ferra.ru

Ранее учёные были уверены, что кишечная микрофлора никак не влияет на наш сон. Однако новые данные показали, что это не так. В рамках недавней работы специалисты обнаружили, что компоненты клеточной стенки бактерий (пептидогликан) находятся в некоторых областях мозга: стволе мозга, обонятельной луковице, гипоталамусе.

Пептидогликан — это прочный сетчатый слой, который покрывает плазматическую мембрану многих бактериальных клеток. Он также помогает бактериям сохранять форму и жёсткость.

Специалисты также обнаружили, что концентрация пептидогликана увеличивается при отказе от сна или изменении его режима. Это значит, что состав бактерий в кишечнике может влиять на качество сна.